Bruxelles: plusieurs bars de Saint-Gilles en grève

Les bars et commerces font face à des comportements agressifs et dangereux depuis plusieurs semaines.

Au Parvis de Saint-Gilles, plusieurs commerçants ont décidé de se mettre en grève. Sur Facebook, la brasserie Verschueren fait notamment état de cette décision. « Depuis le 2e déconfinement, un nouveau phénomène a frappé le Parvis: la présence d'une poignée de personnes souffrant toutes de lourds problèmes psychologiques et/ou d'addiction au crack et à d'autres substances les rendant extrêmement agressives. »

Le Verschueren insiste sur le fait qu’il co-habite depuis 20 ans avec plusieurs générations de SDF, mendiants, Roms, etc. Et ce, en offrant un accès gratuit aux toilettes, à de l’eau potable, et proposait même de s’occuper de la recharge des téléphones. Cependant, les choses auraient changé depuis le dernier confinement. « Nos serveurs et serveuses sont menacé.e.s, parfois au couteau, il y a des bagarres en pleine terrasse avec nos chaises, la mendicité a fait place à l'extortion. »