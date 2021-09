Grand Prix de Wallonie: Jelle Vanendert n’a pas fini sa dernière course

Célèbre pour sa victoire au plateau de Beille (Tour 2011) et ses services au profit de Philippe Gilbert, Jelle Vanendert n’a pas terminé sa dernière course, mercredi, à Namur.

Jelle Vanendert n’a pas terminé la dernière course de sa carrière, le Grand Prix de Wallonie, lessivé par des pluies diluviennes, par une carrière de 14 ans chez les professionnels. Ce futur jeune retraité qui a achevé son mandat chez Bingoal Pauwels Wallonie-Bruxelles préférait le soleil, assurément, comme celui qui frappait sa tunique d’Omega Pharma-Lotto, en 2011, lorsqu’il remporta le plus beau succès de sa carrière au Tour de France. Rescapé de l’échappée, un peu à l’image de Thomas De Gendt, il s’imposa au plateau de Beille, en plus habillé sur le podium du maillot à pois de meilleur grimpeur.