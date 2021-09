La FGTB wallonne veut prolonger le nucléaire

La FGTB wallonne effectuait sa rentrée ce mercredi à Namur face à un parterre d’invités des mondes politiques et socio-économiques. Le secrétaire régional Jean-François Tamellini n’y a pas été par quatre chemins : « Le syndicat veut plus que jamais se dresser face à une droite libérale et patronale ingrate et odieuse comme jamais. »

Dans le collimateur du Borain : les sanctions et les exclusions du chômage, la remise en cause de l’index, la perspective d’un retour à l’austérité, les coupes dans les services publics…

Le syndicaliste plaide aussi pour la redistribution des richesses, source de cohésion sociale, ou pour la réduction du temps de travail, la carotte plutôt que le bâton pour obtenir un nécessaire meilleur taux d’emploi. Jusque là, Tamellini est remonté mais son discours reste dans le classique...