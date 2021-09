Les bulletins des Brugeois contre le PSG: la défense a tenu le coup, Lang a fait le show

7 Mignolet: impuissant sur le but de Herrera, le portier brugeois a maintenu son équipe dans le match en détournant brillamment une frappe de Mbappé et une frappe de Messi. Egalement sauvé par sa transversale sur une frappe enroulée de l’Argentin, il a finalement passé une soirée plus calme que prévue.

6,5 Mata: souvent opposé à Neymar, parfois à Mbappé, l’ancien Carolo s’est montré solide dans les duels même si le but de Herrera vient de son côté. Par moments, il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant pour créer le surnombre sur son flanc droit.

7 Hendry: préféré à Mechele, l’ex-Ostendais n’a pas semblé trop désarçonné par le décorum de cette Ligue des champions qu’il découvrait pour l’occasion. Solide dans les duels, présent de la tête, l’Ecossais a marqué des points. Et il aurait pu inscrire le 2-1 en début de seconde période…