Ligue des champions: Bruges ne s’est pas contenté d’admirer les étoiles filantes

Les champions de Belgique ont fait étalage d’un énorme esprit d’entreprise et d’une combativité de pitbulls qui ont surpris la constellation de stars parisiennes. Messi et Neymar en premier lieu. Ils ont arraché un point au mérite qui leur permet surtout de marquer les esprits. Et notamment du côté de Leizpig, battu à Manchester City, et prochain adversaire des Brugeois.