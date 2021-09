Clinton Mata heureux après le partage entre Bruges et le PSG: «C’est une démonstration collective»

Même s’il a été surpris par un dribble fou de Mbappé sur le but du PSG, Clinton Mata a su se révolter pour tenir la baraque brugeoise à flot. « Je pense que c’est surtout une démonstration collective ici, c’est cette force qui prime dans ce genre de duels face à des cadors. On a montré au monde entier que finalement tout était possible dans le foot à partir du moment où tu y mets les bons ingrédients et que tu y crois. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer, mais c’est très encourageant pour la suite. »

Kimpembe : « C’est le haut niveau »

« Ce fut un match compliqué contre une belle équipe de Bruges » résumait le défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe. « On avait ouvert le score, ils sont parvenus a égalisé assez vite. Nos adversaires ont démontré qu’ils avaient de la qualité aussi. C’est ça, la Ligue des champions, c’est le haut niveau. »