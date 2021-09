Hans Vanaken et Simon Mignolet veulent rester les pieds sur terre après le partage du FC Bruges contre le PSG

Hans Vanaken, buteur, a distribué le jeu avec maestria alors que Simon Mignolet a réalisé une parade déterminante sur un tir de Lionel Messi. Acteurs majeurs du bon partage du Club de Bruges contre le Paris Saint-Germain (1-1) mercredi lors de la première journée de Ligue des Champions, les deux Brugeois ne veulent pas s’enflammer.

« Je suis très fier de l’équipe, nous avons bien débuté notre parcours », a lancé Mignolet. « On a pu réaliser un match abouti et obtenir un bon résultat. On a fait notre boulot et c’est la seule et unique option possible si vous voulez gagner des points contre le PSG », a estimé le Diable Rouge. « Je suis évidemment content de ce match mais nous devons encore confirmer. »