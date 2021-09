«Le PSG dominé», «La folie à Bruges»: la presse internationale réagit au partage entre le FC Bruges et le PSG

Le Club de Bruges a tenu le PSG en échec ce mercredi dans une ambiance de folie au stade Jan Breydel pour la première journée de Ligue des champions. Pour leur première titularisation ensemble, le trio Messi-Mbappé-Neymar a été plutôt décevant face à des Brugeois conquérants, comme le soulignent les médias internationaux ce jeudi matin.

« Fantomatique », titre le journal l’Équipe, qui ajoute que le trio « MNM » a laissé les supporters parisiens sur leur faim, et que Bruges, équipe supposée comme la plus faible du groupe D, aurait même pu l’emporter. Même son de cloche dans les autres médias français tels que Le Parisien et RMC, qui estime que le PSG a dû se contenter d’un nul pour la première de Messi, face à une équipe de Bruges impressionnante.