Les piétons, ce sont les oubliés des politiques de mobilité alors que nous sommes tous piétons ! » Voilà le message de la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), interrogée par la RTBF à l’occasion de la semaine de la mobilité. « Quand on sort de la voiture ou qu’on descend du métro, on est piéton. A Bruxelles, on veut encore encourager cette pratique ».