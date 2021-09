Europa League: Genk et l’Antwerp débutent leur phase de poule ce jeudi comme Gand en Conference League

Genk et l’Antwerp, en Europa League, et La Gantoise, en Conference League, débutent la phase de poule de leur compétition européenne jeudi. Les Limbourgeois rendent visite au Rapid Vienne (18h45) tandis que le Great Old se déplace à l’Olympiacos (21h00). Les Gantois ont eux fait le voyage jusqu’en Estonie pour affronter le Flora Tallinn (18h45).

Vice-champion de Belgique en titre, Genk avait été repêché en Europa League après son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Shakthar Donetsk. Les Limbourgeois ont été versés d’un groupe abordable avec West Ham, le Dinamo Zagreb et le Rapid Vienne. Ces derniers seront les premiers adversaires du Racing, accroché par l’Union Saint-Gilloise dimanche en championnat.