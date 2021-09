Panini propose un album collector pour le centenaire des Mondiaux de cyclisme

Wout van Aert et Remco Evenepoel sont prêts. Prêts à faire chavirer de bonheur les fans belges de cyclisme à coups de pédales durant ces Championnats du monde 2021 qui auront lieu sur leurs terres à partir de ce dimanche 19 septembre. Ces Mondiaux auront également une saveur particulière puisqu’ils marqueront le centième anniversaire de cette course à l’arc-en-ciel.

Habituée à saisir la balle au bond, Panini a décidé de sortir un album de stickers pour ce centenaire. On connaît principalement la maison d’édition italienne pour son implication dans le sport via le football mais elle se diversifie de plus en plus (et pas que dans le sport d’ailleurs). La NBA et le cyclisme font ainsi partie du catalogue. Depuis 2019, sort chaque année un album pour le Tour de France. Un retour dans le peloton international après « Print » dans les années 70 (de 1971 à 1974 et 1979) puis au tournant des années 2010 (de 2009 à 2010 et de 2012 à 2013).