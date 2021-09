Wout van Aert et Remco Evenepoel seront particulièrement attendus.

Pour la dixième fois de son histoire, la Belgique accueillera les Championnats du monde de cyclisme sur route. Cette 88e édition se tiendra du 19 au 26 septembre dans quatre villes, Knokke-Heist et Bruges pour le contre-la-montre, Anvers et Louvain pour l’épreuve en ligne, ce qui lui vaut l’appellation officielle de « Flandres 2021 ». Avec Wout van Aert, mais aussi Remco Evenepoel et le Louvaniste Jasper Stuyven, la Belgique peut rêver du titre mondial, qui lui échappe depuis 2012.