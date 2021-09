Elton John reporte à 2023 ses concerts au Sportpaleis d’Anvers

Dans un communiqué officiel, le chanteur âgé de 74 ans explique qu’après une chute durant ses vacances d’été, sa hanche le fait toujours fortement souffrir. « Malgré une physiothérapie intensive et un traitement spécialisé, la douleur a continué à s’aggraver et il m’est de plus en plus difficile de bouger. On m’a conseillé de me faire opérer le plus tôt possible pour me rétablir complètement et éviter les complications à long terme. Je vais suivre un programme de kinésithérapie intensive pour retrouver une mobilité totale, sans douleur. »

Elton John sera malgré tout présent à Paris le 25 septembre pour participer au concert pour la planète organisé par l’ONG Global Citizen, car il ne veut pas laisser tomber une bonne cause. Toutefois, ce soir-là, il ne jouera que cinq chansons, ce qui est encore physiquement acceptable pour lui. Il subira ensuite une intervention chirurgicale afin de pouvoir reprendre sa tournée à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, en janvier 2022.