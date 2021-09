«The Pass : Last Days of the Samurai», le film d’ouverture du festival. - D. R.

Le Japan Film Festival Brussels n’a en commun avec le salon Made in Asia que la volonté d’importer dans la capitale européenne quelques pépites de la culture nipponne. Si Made in Asia se dresse en vrai temple de la culture geek – sanctuaire de la japanime, avec ses consoles de retro-gaming et ses défilés de cosplays – c’est du septième art dont veut s’occuper d’abord le nouveau venu. Exit donc les séries animées de One Piece ou Fullmetal Alchemist !