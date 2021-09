Courtois impressionne toujours autant en Espagne: «Désolé, mais il est le meilleur gardien du monde»

Si le Real Madrid a pu décrocher une victoire 0-1 sur la pelouse de l’Inter Milan en Ligue des champions mercredi, c’est notamment grâce aux nombreux arrêts réalisés par Thibaut Courtois. Le Diable rouge a multiplié les parades afin de conserver sa cage inviolée, de quoi taper une nouvelle fois dans l’oeil des observateurs espagnols.

« Désolé, mais Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde en ce moment », titre sur son site Marca. « Il prouve depuis deux ans qu’il n’a rien à envier à Jan Oblak », le gardien de l’Atlético Madrid souvent considéré comme l’un des meilleurs au monde. « Une chose n’a pas changé entre le Real de Zidane et celui d’Ancelotti : c’est l’autorité et la sécurité de Courtois pour soutenir l’équipe dans les moments les plus compliqués. Il a encore été excellent et a arrêté tout ce qui s’approchait de lui. »