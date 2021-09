Pierre Mottet (UWE): «Une Wallonie en tête, durablement ensemble»

Le président du conseil d’administration d’IBA devient le nouveau président de l’Union wallonne des entreprises. Il entend lutter contre le défaitisme ambiant et porter la voix des entreprises en ces temps difficiles.

entretien

Pierre Mottet, le président du conseil d’administration d’IBA, est devenu jeudi soir le nouveau président de l’Union wallonne des entreprises (UWE), en remplacement de Jacques Crahay, le patron de Cosucra qui produit des ingrédients naturels issus de la chicorée et du pois, à Warcoing. A la tête du leader mondial, basé à Louvain-la-Neuve, de plusieurs technologies de pointe pour le diagnostic et la thérapie du cancer, Pierre Mottet veut faire porter loin la voix de la Wallonie, en une période difficile où la crise sanitaire, les inondations, les discussions sur la 5G ou le nucléaire et la hausse du prix des matières premières pèsent sur la vie économique.