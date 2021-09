Wallonie: le personnel d’un magasin Ikea en grève

Jeudi après-midi, le personnel de chez Ikea Hognoul, en province de Liège, a pris la décision de faire grève remettant en cause la dégradation des conditions de travail. Les organisations syndicales avaient déjà à plusieurs reprises tiré la sonnette d’alarme mais en vain.

« Les travailleurs n’en peuvent plus : ils tombent comme des mouches. Le nombre de malades est très important et aucune solution satisfaisante n’est apportée. C’est un cercle vicieux, s’exclame Anne-Marie Dierckx, secrétaire permanente CNE. En fait, ils sont mis sous pression de toutes parts. Les ruptures de stock suscitent le mécontentement des clients et la direction renvoie la balle vers le personnel déjà en sous-effectif. Cela devient insoutenable ».

Sans solution concrète pour sortir de cette situation, le personnel a annoncé ne pas vouloir reprendre le travail.