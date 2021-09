Gil Simon, le directeur général de Resa, et Julie Fernandez Fernandez, la présidente d’Enodia et Ogeo. - Belga.

Après plus de deux ans de tractations et, parfois, de tensions, le gestionnaire liégeois des réseaux de gaz et d’électricité Resa a affilié son personnel au fonds de pension Ogeo. Outre les 800 statutaires actifs, cela concerne également plus de 1.800 pensionnés de l’intercommunale de distribution. L’information nous a été confirmée tant par Resa que par sa maison mère, Enodia, et le syndicat CGSP.