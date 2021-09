Ils veulent raviver la flamme de la Coupe Davis

Privée (momentanément) de Goffin et (définitivement) de Darcis, l’équipe belge doit retrouver cet élan qui lui a permis de disputer deux finales, en 2015 et 2017.

Van Herck, Gillé, Geerts, Bergs, Bemelmans et Vliegen sont prêts à relever le défi. @DR

C’est quasiment au milieu de nulle part au « Rakiura Resort » de Asucion (Paraguay) que l’équipe belge de Coupe Davis devra sauver sa tête contre la Bolivie. Une rencontre qui a été déplacée dans le pays voisin pour des raisons sanitaires, liées au Covid-19. Un duel capital pour l’avenir que la formation de Johan Van Herck abordera sans son leader David Goffin (blessé et qui se marie ce week-end), sans Kimmer Coppejans (sa femme Melanie et lui attendent un heureux événement) et, forcément, sans Steve Darcis, ancien « Mister Coupe Davis », désormais parti à la retraite.