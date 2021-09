L’UE dévoile son dispositif pour affronter les futures pandémies

Il y a tout juste un an, l’insouciance de l’été remisée au placard, l’Europe se préparait à affronter son confinement automnal. Le 2 novembre en Belgique, les rideaux se baissaient à nouveau pour limiter la casse aux soins intensifs avant l’arrivée de vaccins et la mise en place d’un pass sanitaire à l’échelle européenne une poignée de mois plus tard. « Un miracle européen de coordination », se souvient Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne. Ce jeudi, accompagné de la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides, et du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, il dévoilait les contours d’un nouveau dispositif – une instance dotée de six milliards d’euros jusqu’en 2027 – qui sera en charge de préparer l’Union européenne aux prochaines pandémies. Baptisée Hera (pour « Health Emergency Response Authority » ou Autorité d’intervention en cas d’urgence sanitaire), la structure devrait être opérationnelle début 2022 et marque un nouveau pas vers le projet d’Europe de la santé.