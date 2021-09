Des arrêts de travail vendredi chez Airbus en Allemagne

Le syndicat allemand IG Metall a déposé un préavis de grève chez Airbus Operations et sa filiale Premium Aerotec pour ce vendredi en raison d'un différend sur la future structure des entreprises. Des arrêts de travail sont prévus à Hambourg, Augsbourg, Brême et Varel, entre autres.

Le syndicat réclame une convention collective qui réglemente les conditions de travail des personnes touchées par la restructuration. En guise de garantie pour les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi, IG Metall demande une indemnité de départ de trois mois par année d'emploi, avec un montant de base de 25.000 euros.

"Nous n'avançons pas à la table des négociations", regrette le syndicat. "L'entreprise nous force à entrer en conflit."

En avril, Airbus a annoncé sa volonté de revoir sa structure de production d'avions en Allemagne et en France. Pour l'Allemagne, les usines Airbus à Stade et Hambourg ainsi que les activités Premium Aerotec à Nordenham, Brême et en partie Augsbourg seraient alors intégrées dans la nouvelle entité. Quelque 13.000 travailleurs sont touchés par ce projet, selon IG Metall.