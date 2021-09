C’est (presque) du belge: Vinciane Moeschler, puissance cinq

Des cas de dissociation de l’identité ou d’identités multiples sont analysés depuis au moins 40 ans. On connaît peut-être le cas de Billy Mulligan, À la fin des années 1970, il est arrêté pour au moins trois viols dans l’Ohio puis jugé non responsable de ses crimes en raison de son trouble dissociatif de l’identité. Sa vie a fait l’objet d’un livre de Daniel Keyes sous le titre Les Mille et Une Vies de Billy Milligan (Livre de poche) et a inspiré à M. Night Shyamalan le personnage principal de son film Split. Billy Mulligan aurait eu 24 personnalités, dont celle qui lui faisait commettre ses crimes.