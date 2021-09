Pour bousculer les grands, Bruges a la recette

Magique sous le prisme brugeois, la soirée a été riche en émotions positives, mercredi soir, dans un stade Jan Breydel en ébullition. Pour qu’elle soit réellement « historique » comme l’a qualifiée Philippe Clément, il faudra(it) que ce premier partage acquis face à l’ogre parisien puisse être confirmé face aux deux autres mastodontes de cette poule A, Leipzig et Manchester City. Pourtant, alors que le slogan de Bruges (« No sweat no glory ») et celui du PSG (« Rêvons plus grand ») auraient facilement pu être inversés mercredi, le Club a une fois de plus prouvé qu’il n’usurpait nullement sa place au sein de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il a copieusement bousculé un ténor européen et, chose tout de même assez singulière, il pouvait même nourrir certains regrets de ne pas avoir réussi à arracher les trois points et les 2,8 millions d’euros qui les auraient accompagnés (pour ‘seulement’ 930.000 euros avec ce partage).