entretien

C’est comme dans Le portrait de Dorian Gray ou La peau de chagrin, ces histoires d’Oscar Wilde et d’Honoré de Balzac, où la métaphore est suivie à la lettre, sans se soucier de la vraisemblance. Dans Géantes, Laura grandit. Physiquement. Démesurément. En même temps qu’elle sort de l’anonymat et s’impose dans la société. Une belle image de la place que prennent de plus en plus les femmes dans notre monde.