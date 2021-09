TC Malines - PostNL et GLS devant la justice pour fraude sociale organisée

Le tribunal correctionnel de Malines entamera vendredi un important procès contre les sociétés de colis PostNL et GLS, ainsi qu'une série de sous-traitants. Ils sont poursuivis pour fraude sociale organisée, avec les coursiers comme principales victimes. "Une forme moderne d'esclavage", selon le syndicat chrétien.

L'audience de vendredi sera introductive. Au total, on dénombre dans cette affaire environ 50 dossiers contre PostNL et GLS mais aussi des responsables des deux entreprises et de nombreux sous-traitants.

Les entreprises sont poursuivies par l'auditorat du travail pour incitation à la "fraude sociale organisée". Cela inclut le travail non déclaré et des cas de faux indépendants. Les syndicats se sont constitués partie civile.

"PostNL et GLS ne travaillent pas avec leurs propres coursiers. Ils engagent des sous-traitants qui travaillent à leur tour avec des employés ou des indépendants", explique Hans Elsen du syndicat ACV Puls (CNE). "Mais ni les sous-traitants ni les coursiers n'ont leur mot à dire. Ils sont complètement contrôlés par PostNL et GLS."

"Dès qu'ils sont dans leur camionnette, ils doivent se conformer à la feuille de route de PostNL et GLS", ajoute Roel Deseyn, avocat du syndicat chrétien.