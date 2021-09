Irène Frain, Jo Hubert... Les poches des Livres du Soir

Je te suivrai en Sibérie **

Irène Frain

L’autrice guette les traces, dans les neiges de Sibérie, d’une Lorraine qui a tout quitté pour vivre l’exil aux côtés de son amant et mari. Nous sommes en Russie au moment exact où Napoléon bat en retraite et offre à Tolstoï ses plus belles pages. Pauline Geuble, au contraire, monte à Moscou pour y être vendeuse de mode. Un jeune aristocrate s’en éprend, il tente un complot contre le tsar, est déporté… et Pauline obtient de l’accompagner dans ses trente années d’enfer. Aujourd’hui, Pauline est une héroïne dans le cœur des Russes. Cette enquête biographique, où on suit littéralement Irène Frain, répare un oubli français.

J’ai Lu, 480 p., 8,5 €

L’été de la Petite **

Jo Hubert