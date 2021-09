Coronavirus : frissons d’angoisse pour les aides à la culture

Le secteur culturel vacille à la perspective de l’extinction des aides d’urgence au 30 septembre. Une lettre ouverte sera déposée ce vendredi chez les ministres du travail et des classes moyennes, Pierre-Yves Dermagne et David Clarinval.

Les artistes sont plus inquiets que jamais sur leur avenir. - Mélanie Wenger.

Fin du chômage temporaire corona et de la majoration des allocations de chômage des artistes le 30 septembre. Disparition déjà actée du double droit passerelle. L’Union des professionnel.le.s des arts et de la création et des travailleur.euse.s de la culture (UPAC-T) est vent debout contre la suppression des aides à l’ensemble du secteur culturel.

Depuis le 9 juin, la reprise des activités patine et de lourdes incertitudes continuent de plomber l’avenir comme l’emploi. L’UPAC-T a donc rédigé une lettre à l’attention des ministres fédéraux Jean-Yves Dermagne et David Clarinval, demandant la prolongation des mesures d’aide jusqu’au 31 décembre 2021.