Effort budgétaire: ça chauffe dans la Vivaldi, Dermine tacle De Bleeker

La libérale flamande et le socialiste francophone profondément en désaccord sur le prochain exercice budgétaire. - Belga.

Claire et nette dans ses options budgétaires, la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker (Open VLD) s’attire la foudre en retour, elle reste dans la lumière, les socialistes réagissent tels l’éclair. On résume : dans nos colonnes mercredi, Eva De Bleeker plaidait en faveur d’un exercice budgétaire sévère ; il faudra produire un effort globalement de 3 milliards d’euros, de l’ordre de 0,6 % du PIB, estime-t-elle, et viser la réduction des déficits publics jusqu’à 3 % du PIB – les fameux critères de Maastricht – d’ici à la fin de la législature. Au passage, elle conseille : mettons fin sans attendre aux mesures spéciales covid – chômage économique, droit passerelle, suspension de la dégressivité des allocations de chômage, prime aux petits pensionnés.