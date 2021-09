C’est vraiment la rentrée : l’agenda des rencontres s’étoffe et mon « humeur » se racrapote comme peau de chagrin. Je ne peux que m’en réjouir : l’offre littéraire s’accroît. Et la belle chaîne du livre, de l’écrivain et du lecteur se tend à nouveau. C’est le moment de méditer cette phrase de George R.R. Martin (Le trône de fer) : « Un lecteur vit mille vies avant de mourir. L’homme qui ne lit pas n’en vit qu’une. »