L’agenda des Livres du Soir

Poetik Bazar, le premier Marché de la poésie à Bruxelles, se tiendra les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 au Be-Here, derrière Tour & Taxis à Bruxelles. Pendant trois jours, le public est invité à venir découvrir la vitalité de la poésie contemporaine, bilingue néerlandais français, à travers un salon d’éditeurs et d’éditrices, des lectures, des ateliers, des performances, des débats et des présentations. Le vendredi 24, dès 12 h 40 au Théâtre National, un Midi de la poésie bilingue accueille une dizaine de poètes et poétesses francophones et néerlandophones pour des lectures en musique. Avec Laurence Vielle, Carl Norac, Lucie Taïeb, etc. Infos : poetikbazar.be/