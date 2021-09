Covid Safe Ticket en Wallonie: PS et Ecolo veulent suivre Bruxelles, le MR freine

La Wallonie va-t-elle s’aligner sur Bruxelles et mettre en place un pass sanitaire (ou Covid Safe Ticket) dès cet automne ? La question est posée et le débat s’éternise entre les trois partis de la majorité PS-MR-Ecolo. On résume : le PS et Ecolo y sont favorables, le MR est… bien embêté.

A ce stade, le gouvernement a décidé de ne pas décider. Socialistes et écologistes veulent aller de l’avant. C’est que le temps presse : l’exécutif bruxellois avance à marche forcée. Il a approuvé en première lecture le projet d’ordonnance qui impose le pass dans les cafés et restaurants, les salles de sports ou les établissements culturels.

L’entrée en vigueur dans la capitale est fixée au 1er octobre. Si la Wallonie veut délivrer un message clair pour tout l’espace francophone, il ne faut plus traîner, d’autant plus que le vote d’un décret est un passage obligé.