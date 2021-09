Covid Safe Ticket: la vie privée sous tension

Que cache le fameux QR code du Covid Safe Ticket (CST) ? Rien de plus que les données qui figurent d’ores et déjà dans le Certificat Covid européen, le sésame qui permet à des millions de touristes de voyager.

On y retrouve donc l’identité du titulaire, son lieu de résidence, son numéro de registre national. Et, selon les cas, le statut vaccinal et le nombre de doses (fournis par la base de données Vaccinet+). Ou le certificat de test ou de rétablissement, logés, eux, dans la base de données Sciensano.

La personne habilitée à scanner le QR code, via l’application CovidScan, ne verra donc rien d’autre. Si tout est ok, un gros feu vert apparaît sur son écran. Pas question, donc, d’accéder à des données ultra-sensibles, comme le dossier médical.