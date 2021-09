Face aux pays développés, nos enseignants ne sont pas si mal lotis

Une étude l’OCDE compare rémunération et charge de travail des enseignants. Les Belges gagnent mieux leur vie que la moyenne pour des prestations horaires officielles moins importantes. Mais tout est aussi une question de niveau d’étude.

En Belgique francophone ou flamande, il n’y a guère de différence entre maternel, primaire et secondaire inférieur, contrairement aux autres pays développés. - Bruno Dalimonte.

Le couplet est connu : les salaires des 100.000 enseignants francophones représentent l’essentiel des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Autre couplet connu : le niveau de rémunération a un impact sur l’attractivité de la profession. Tout autant d’ailleurs que la charge réelle de travail.

L’OCDE – l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, qui regroupe une quarantaine de pays développés – s’est penchée sur ces notions et bien d’autres dans un épais rapport publié ce mercredi. Alors, bien ou mal lotis nos enseignants ? La réponse est une question d’angle de vue et de perspective.