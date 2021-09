Marc: «Heureusement que j’ai pu travailler grâce à mes terrasses»

A Braine-l’Alleud, le clos Lamartine héberge l’Acte 3, le Doktor Jack et le Peanuts, trois établissements à vocation nocturne. Deux sont en partie rouverts, le troisième va recommencer à vivre.

Roi des nuits brabançonnes depuis des lustres, Marc Susini occupe le clos Lamartine, à Braine-l’Alleud, avec plusieurs établissements. Chacun a une identité propre et vise un public particulièrement ciblé. Chacun connaît aussi un sort spécifique depuis le début de la crise sanitaire. Fermés tout un temps, le bowling et le mini-golf ont pu rouvrir depuis un certain temps. Bar dansant, le Peanuts Republic peut aussi accueillir à nouveau son public selon le protocole sanitaire réservé aux cafés. Considéré comme une discothèque mais aussi un lieu réservé à l’événementiel qui peut accueillir jusqu’à 1.400 personnes, le Doktor Jack a, pour sa part, momentanément changé d’identité.

« Pour l’instant, ces établissements sont rouverts depuis mai en configuration bars et j’ai aussi la chance de disposer de belles terrasses sur lesquelles je peux recevoir la clientèle », commente Marc Susini. « J’estime donc être privilégié car avec les activités annexes, ça me permet de m’en sortir. »