Le nouveau président de l'UWE veut une "Wallonie en tête"

Pierre Mottet a pris le relais de Jacques Crahay à la présidence de l'Union wallonne des entreprises (UWE) jeudi lors de la rentrée de l'organisation au parc Ecolys de Suarlée, près de Namur. A l'aube de son mandat de 3 ans, il a plaidé pour une Wallonie ambitieuse et durable.

La pandémie mais aussi la crise climatique ont mené la société à "la croisée des chemins", a expliqué le nouveau président de l'organisation patronale. "La plus grande période de crise est aussi la plus grande période d'opportunités si on ne la gaspille pas."

C'est donc aussi le cas pour la Wallonie où des dizaines de milliards d'euros seront injectés via différentes sources de financement, a souligné Pierre Mottet. L'ambition ne doit pas être de rattraper un retard mais bien "de remettre la Wallonie en tête". "Il faut sortir du défaitisme ambiant", a-t-il insisté. "La plus riche province de Belgique n'est pas en Flandre mais en Wallonie, il n'y a pas de fatalité."