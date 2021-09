La nuit attend impatiemment les derniers éclaircissements du Codeco

Les boîtes de nuit rouvriront le 1er octobre. Ça, on le sait depuis le Comité de concertation du 20 août. Mais dans quelles conditions les pistes de danse reprendront-elles vie, elles qui restent considérées comme des lieux à très haut risque de propagation du covid ? Le protocole sanitaire des clubs aurait dû sortir vendredi dernier afin de laisser 20 jours aux professionnels pour tout mettre en place. Mais le dossier, complexe juridiquement car il implique fédéral et Régions, a pris du retard. C’est ce vendredi lors du nouveau Codeco qu’il doit aboutir. Fédéral et entités fédérées trancheront. Ils ne partiront pas de zéro. Les professionnels de la nuit, qui avaient déjà communiqué un projet de protocole aux pouvoirs publics en juin, ont rencontré à deux reprises le Commissariat Corona, le Gems et les cabinets ministériels concernés. De ces réunions sont nées des balises, des recommandations et pas mal de points d’interrogations qui seront sur la table du Comité de concertation.