Bois de la Cambre: la Cour d’Appel confirme la condamnation de la Ville de Bruxelles

Le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès (MR) s’est félicité de ce que l’arrêt de la Cour d’Appel confirme d’une part que la commune d’Uccle, avait le droit d’ester en justice contre une décision de la Ville qui « préjudicie principalement les Ucclois » et d’autre part qu’il y avait bel et bien « urgence à rouvrir au moins partiellement la boucle sud du Bois ».

La Cour d’appel de Bruxelles a confirmé jeudi la condamnation de la Ville de Bruxelles dans le dossier de la fermeture à la circulation motorisée de la boucle Sud du Bois de la Cambre. Par rapport à la situation actuelle, le jugement ne change rien car à la suite de sa condamnation en première instance, la Ville avait partiellement fait marche arrière.

Elle l’avait fait tout en allant en appel contre la décision du Tribunal de première instance qui avait fait droit aux demandes d’ouverture, notamment de la commune d’Uccle, concernant la boucle sud du Bois.

Pour se conformer à l’ordonnance du tribunal civil, elle avait pris un certain nombre de mesures en rouvrant l’avenue de Boistfort et du Brésil vers l’avenue Franklin Roosevelt et en proposant de mener un test avec un bureau d’experts indépendant désigné par toutes les communes concernées. Les tests devraient démarrer en décembre prochain.