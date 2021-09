«On a refait l’affaire Valentin»: jusqu’à 16 ans requis

Des peines de 16, 13 et 10 ans de prison ferme ont été requises, ce jeudi à la cour d’appel de Liège, à l’encontre de Corentin (27), Gaël (31) et Gabriel (21), poursuivis pour des faits de torture, coups et blessures, traitement inhumain et dégradant, viol et menaces sur un jeune homme de 19 ans. « On a refait l’affaire Valentin », aurait dit le plus jeune des trois lors de l’enquête, faisant référence à ce jeune déficient mental torturé, violé puis noyé en mars 2017 à Huy par ceux qu’il prenait pour ses amis.