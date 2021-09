Nadia Geerts explique sa conception de la laïcité, clé de la paix sociale, et défend sa position sur les grands défis actuels que posent la liberté de conscience et la neutralité.

ENTRETIEN

Nadia Geerts, agrégée de philosophie, chroniqueuse et chargée de mission au Centre Jean Gol, revient sur le concept de laïcité à travers un dialogue sur les origines de la laïcité jusqu’aux défis actuels : de l’abattage rituel à la neutralité des services publics, en passant par le financement des cultes et le rôle de l’école. Elle explique comment la laïcité est un outil qui, en séparant le religieux du politique, assure l’égalité et la liberté de conscience de chacun.