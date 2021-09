Yasamin, jeune Afghane échappée de Kaboul

Depuis la victoire des talibans et le retrait des Occidentaux, des milliers d’Afghans tentent de fuir leur pays. Beaucoup visent la Turquie, dernière étape avant l’Europe qu’on atteint via l’Iran au terme d’un voyage épuisant et risqué. Yasamin, 19 ans, a quitté Kaboul juste après la chute de la ville. Elle raconte son périple et son quotidien en Turquie, mélange de peur et de confusion.