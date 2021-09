La jeunesse comme nouveau leitmotiv au SC Charleroi

Depuis plusieurs mois, le jeune dirigeant qu’est Mehdi Bayat s’est entouré d’autres jeunes, en recrutant Edward Still au poste d’entraîneur et en réalisant un mercato allant dans le même sens, tout en profitant des joyaux d’un centre de formation en plein développement. Et pour l’heure, la formule paie…

Après une saison ratée, le Sporting carolo a connu pas mal de chamboulements. Et c’est la carte de la jeunesse qui a été abattue, avec d’abord l’arrivée d’un jeune coach – engagé d’ailleurs par un jeune dirigeant (42 ans) – qui n’avait pas encore d’expérience au plus haut niveau en tant que T1. À son tour, Edward Still n’a pas hésité à montrer qu’il n’avait pas peur de composer avec des jeunes. Chose que l’on a pu observer à la fois dans le recrutement (des transferts ou prêts entre 19 et 24 ans) et la confiance accordée en match.

1 D’une stabilité profitable à un constat de « crise de croissance »