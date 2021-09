Caramba, Canberra nous a fait ça ! Et Washington ! Et Londres… Dès l’aube, jeudi, on s’étrangle à Paris. Sans préavis, la France apprend que les Etats-Unis, avec le Royaume-Uni, vont prendre sa place dans un méga-deal de défense signé avec l’Australie en 2016, pour plus de 50 milliards d’euros. Aux sous-marins français à propulsion conventionnelle, Canberra a préféré les sous-marins nucléaires et les missiles Tomahawk de l’hyperpuissance US.