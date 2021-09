Le Codeco envisagera l’extension du pass sanitaire aux commerces

Fédéral et entités fédérées discuteront ce vendredi d’un Covid Safe Ticket étendu aux magasins, aux centres commerciaux et aux métiers de contact. Comeos est déjà furieux.

Cela figure noir sur blanc dans la note préparatoire du Comité de concertation de ce vendredi : « Afin d’éviter autant que possible des mesures restrictives, voire des fermetures, en cas de circonstances épidémiologiques imprévues et de pouvoir y répondre en temps utile », le Comité pourrait « initier une réflexion sur l’extension du CST aux magasins, aux centres commerciaux et aux professions de contact non-médicales (coiffeurs, tatoueurs, esthéticiennes, NDLR) ».

Il s’agirait de lancer « des travaux préparatoires réglementaires nécessaires (…) dès maintenant afin qu’ils puissent être aisément concrétisés si l’urgence le requiert ». A ce stade, des participants au Codeco sont favorables à ce projet. Mais des partis s’y opposent. Rien n’est donc joué.