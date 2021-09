Pass sanitaire, maintien du masque: le bon sens prime

Qui écouter pour décider des mesures à prendre ou à garder pour lutter contre le covid ? Le doigt mouillé de présidents de parti et d’hommes et femmes politiques ou les chiffres des scientifiques qui suivent la situation de près ? Dix-huit mois après le début de la pandémie, on se demande comment il est possible qu’on en soit toujours à se poser cette question.

Les experts gardent la main, les chiffres disent la situation. Et après avoir « subi » deux lockdowns, le télétravail, le télé-études, pourquoi tout mettre en danger en voulant à toute force cette « liberté » plus vite que recommandé et justifié ?