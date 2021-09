Laszlo Bölöni et Bernd Storck auraient proposé leurs services au Beerschot

Le Beerschot connaît un début de saison catastrophique en D1A avec seulement un petit point pris sur 21 possibles et occupe la place de lanterne rouge du championnat. C’est donc assez logiquement que le club anversois a mis fin à son aventure avec Peter Maes.

À la recherche d’un nouveau coach pour succéder à Marc Noë, nommé comme intérimaire, le Beerschot aurait l’embarras du choix. Selon nos confrères d’Het Nieuwsblad, Laszlo Bölöni, ancien coach du Standard, de l’Antwerp, et plus récemment de La Gantoise, aurait proposé ses services, tout comme Bernd Storck, ancien entraîneur de Mouscron et du Cercle. Mais le quotidien néerlandophone ajoute que les Anversois n’auraient pas encore eu la moindre discussion officielle avec un candidat. Affaire à suivre donc…