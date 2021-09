L’art avec vue sur la ville dans les tours Proximus

Vingt-cinq ans ! 25 années durant lesquelles, sous les labels Belgacom puis Proximus, une des plus belles collections d’art du pays s’est patiemment constituée sans que personne, hormis le personnel de l’entreprise, ait jamais eu la chance de l’admirer. 25 ans et, pour la première fois, nous voici invités à découvrir ces œuvres au rez-de-chaussée et au… 25e étage des tours les plus fameuses de Bruxelles !

« A l’origine », rappelle Hans-Bart Van Impe, coordinateur de la collection, « le but de cette collection n’est pas qu’elle soit exposée comme dans un musée. On voulait mettre les œuvres au plus près des employés : dans les couloirs, les salles de réunion, les bureaux… Le but : inspirer le personnel par le biais de l’art. D’où le titre de cette expo : “Art with a View”. Ce n’est pas seulement parce qu’on a une vue incroyable sur Bruxelles depuis le 25e étage. C’est aussi l’idée que les employés voient le monde via le regard des artistes. »