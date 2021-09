Le mois dernier, Ed Sheeran annonçait la sortie, le 29 octobre prochain, de son très attendu nouvel album, Equals (=). Le quatrième d’une série dont le titre comporte des symboles, après + (Plus) en 2011, x (Multiply) en 2014 et % (Divide) en 2017. Une série de trois albums qui lui ont permis de devenir le plus gros vendeur au monde (en l’absence d’Adele !) avec un total de plus de 30 millions d’albums vendus.