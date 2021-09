Ed Sheeran à l’assaut du stade roi Baudouin

Le mois dernier, Ed Sheeran annonçait la sortie, le 29 octobre prochain, de son très attendu nouvel album, Equals (=). Le quatrième d’une série dont le titre comporte des symboles, après + (Plus) en 2011, x (Multiply) en 2014 et % (Divide) en 2017. Une série de trois albums qui lui ont permis de devenir le plus gros vendeur au monde (en l’absence d’Adele !) avec un total de plus de 30 millions d’albums vendus.

Cette fois, c’est le concert que l’on peut annoncer en primeur. Il se tiendra au stade roi Baudouin le vendredi 22 juillet, avec une option pour les 23 et 24 si les préventes, lancées ce samedi 25 septembre à 11 heures, sont phénoménales. Il pourra accueillir soixante-cinq mille personnes minimum. Ce qui risque fort d’arriver vu la popularité du natif d’Halifax. Ce dernier a l’habitude de se produire seul sur scène, comme il l’a déjà fait à Werchter, hors festival et en seule tête d’affiche, en 2018. L’information n’est pas encore confirmée mais ce serait à nouveau seul qu’il partirait en tournée mondiale. Ce qui est sûr : la scène, au stade roi Baudouin, sera centrale. Comme l’avait fait U2, deux soirs de septembre 2010, pour le 360º Tour.