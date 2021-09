Jan Digneffe, l’agent belge d’Ed

Folkert Koopmans, fondateur de FKP Scorpio, et Ed Sheeran. - FKP Scorpio.

Ed Sheeran était un artiste Live Nation avant qu’il ne suive son agent Jan Digneffe, 43 ans, dans la nouvelle société FKP Scorpio dont il est le directeur en Belgique. Ouvert à Anvers en janvier 2020, ce bureau belge fait partie du groupe allemand du même nom basé à Hambourg. La Belgique est le dixième pays à ainsi ouvrir une antenne FKP Scorpio, après la Suède, la Norvège, le Royaume-Uni, la Finlande, l’Autriche, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark et l’Allemagne. Plusieurs ex-Live Nation y travaillent sur un catalogue s’étoffant au fil des mois avec de nombreux artistes belges et français mais aussi James Blunt, Snoop Dogg, Nada Surf, Pavement ou The Human League.