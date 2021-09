Les gagnants

Emma Raducanu

Au fil des années, cette rubrique n’a pas été avare en félicitations pour les sportifs de chez nous et d’ailleurs. Mais ce coup-ci, on s’incline vraiment. En remportant l’US Open à 18 ans et des poussières, la Britannique Emma Raducanu a réussi un exploit inédit : sortir des qualifications et gagner un tournoi du Grand Chelem sans perdre un set, c’est la voie royale. La preuve : Elizabeth II a envoyé ses félicitations.

Le gaz